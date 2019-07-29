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20 قتيلاً بهجوم على مكتب المرشح لمنصب نائب الرئيس الأفغاني
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت الحكومة الأفغانية، اليوم الاثنين، أن ما لا يقل عن 20 شخصاً لقوا حتفهم كما أصيب 50 آخرون في انفجار قوي أعقبه هجوم بالأسلحة النارية على مكتب أمر الله صالح، المرشح لمنصب نائب الرئيس في العاصمة كابول يوم الأحد.
وأصيب صالح، المرشح لمنصب النائب، مع الرئيس أشرف غني بجروح طفيفة في الهجوم.
وقالت وزارة الداخلية إن القوات الأفغانية قتلت أربعة مسلحين بالرصاص وأنقذت أكثر من 150 مدنياً خلال العملية التي استمرت ست ساعات.
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