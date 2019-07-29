وصول 663.162 حاجاً للمدينة المنورة

جدة - عمرو شويل المدينة المنورة- الخليج 365:

بلغ إجمالي عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة حتى يوم أمس 663.162 حاجاً وفقاً للإحصائية اليومية لحركة قدوم ومغادرة الحجاج التي تصدرها لجنة الحج والزيارة بمنطقة المدينة المنورة.

وبينت الإحصائية أن 494.907 حجاج غادروا المدينة المنورة متوجهين إلى المشاعر المقدسة خلال الفترة الماضية من موسم حج هذا العام, في حين بلغ إجمالي الحجاج المتبقين في المدينة المنورة أمس 168.223 حاجاً.