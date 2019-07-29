الان تتابع مليشيا الحوثي الإرهابية تخطف 5 نساء في محافظة البيضاء والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل ساعة واحدة - 9:23 ص, 29 يوليو 2019 م التعليقات: 0 أنزلوهن بالقوة من شاحنات وكالات - الخليج 365 اختطفت ميلشيا الحوثي الإرهابية، المدعومة من إيران، خمس نساء في محافظة البيضاء وسط اليمن.

ونقل موقع “سبتمبر” التابع للجيش اليمني، عن شهود عيان، أن عناصر المليشيا اختطفت خمس نساء في أحد حواجز التفتيش بمدينة رداع، بعد إنزالهنّ بالقوة من شاحنات تقل ركابًا قادمة من صنعاء وتم اقتيادهن إلى أماكن مجهولة.

وبحسب الشهود فإن عناصر الميلشيا أجبروا سائق الحافلة على المغادرة، بعد رفضهم إطلاق سراح النساء.

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