محمد بن مسعود - الدمام - أهابت بالمواطنين الموجودين هناك أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات أصدرت سفارة خادم الحرمين في الفلبين #تحذيراً عبر حسابها في "تويتر"، صباح اليوم، بسبب انتشار حمّى الضنك هناك. وقالت السفارة: تُهيب السفارة بالمواطنين الموجودين في جمهورية #الفلبين أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الفلبينية بشأن الوقاية من مرض حمّى الضنك؛ نظراً لانتشاره في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة". ودعت السفارة إلى التواصل معها عبر الهاتف في حالة الطوارئ. #تحذير من السفارة السعودية في الفلبين: هذا المرض ينتشر بصورة كبيرة صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-29 أصدرت سفارة خادم الحرمين في الفلبين #تحذيراً عبر حسابها في "تويتر"، صباح اليوم، بسبب انتشار حمّى الضنك هناك. وقالت السفارة: تُهيب السفارة بالمواطنين الموجودين في جمهورية #الفلبين أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الفلبينية بشأن الوقاية من مرض حمّى الضنك؛ نظراً لانتشاره في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة". Advertisements ودعت السفارة إلى التواصل معها عبر الهاتف في حالة الطوارئ. 29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440 09:57 AM أهابت بالمواطنين الموجودين هناك أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات أهابت بالمواطنين الموجودين هناك أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات أصدرت سفارة خادم الحرمين في الفلبين #تحذيراً عبر حسابها في "تويتر"، صباح اليوم، بسبب انتشار حمّى الضنك هناك. وقالت السفارة: تُهيب السفارة بالمواطنين الموجودين في جمهورية #الفلبين أخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات الصادرة عن وزارة الصحة الفلبينية بشأن الوقاية من مرض حمّى الضنك؛ نظراً لانتشاره في الآونة الأخيرة بصورة كبيرة". ودعت السفارة إلى التواصل معها عبر الهاتف في حالة الطوارئ. ، #تحذير من السفارة السعودية في الفلبين: هذا المرض ينتشر بصورة كبيرة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #تحذير من السفارة السعودية في الفلبين: هذا المرض ينتشر بصورة كبيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.