، "آيفون" ترضي جميع مستخدميها بـ"الوعد الثمين" في 2020 ،

محمد بن مسعود - الدمام - من المتوقع أن تطلق أبل 3 هواتف رئيسية خلال العام القادم

قررت شركة "أبل" الأمريكية إرضاء جميع مستخدمي "آيفون" بتقديمها "وعد" وصفته تقارير صحفية بـ"الثمين" خلال عام 2020 المقبل.

ونشر موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص تقريرًا قال إن "أبل" قدمت وعدًا في محاولة لإرضاء جميع مستخدمي "آيفون" بأن تدعم هواتفها للعام المقبل 2020 خدمات الجيل الخامس من الاتصالات.

ومن المتوقع أن تطلق أبل 3 هواتف رئيسية آيفون، خلال عام 2020، وستدعم جميعها تقنيات الجيل الخامس من الاتصالات.

وأشار الموقع التقني إلى أن خطوة "أبل" ربما ستساهم في تخفيض أسعار الهواتف الذكية الداعمة لتقنيات الجيل الخامس، خاصة وأن خطوتها تلك ستواجه بمنافسة شرسة من الشركات الصينية التي ستقدم هواتف مشابهة بنظام تشغيل "أندرويد"، ولكن بسعر أقل بكثير.

ومن أجل تلك الخطوة، ستدعم أبل في هواتف آيفون بالوصل إلى معالجات بسرعة تتجاوز الـ6 جيجاهرتز، ما سيوفر تغطية أكبر بكثير من تقنيات الجيل الرابع. LTE.

وأوضح التقرير إلى أن هواتف آيفون الثلاثة المرتقبة سيتراوح قياسات شاشاتها 5.4 بوصة إلى 6.7 بوصة، وستدعمها بكاميرات بتقنية "ترو ديبث" الذكية وكاميرات أخرى مدعومة بالليزر.