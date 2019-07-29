، سيول تجري وطبيعة تروي .. شاهد "هروب الساحرة بعد المطر" ،

محمد بن مسعود - الدمام - لقطات لـ "الخليج 365" من واديي شهدان ورزان لا يعكرها إلا غياب الجسر

رصدت عدسة "الخليج 365"، مشاهد لعدد من أودية محافظة هروب- شرقي منطقة جازان، بعدما ازدانت زاهية مكسوة اخضراراً عقب هطول الأمطار المتوسطة التي شهدتها المحافظة التي استقبلت المتنزهين في ذلك الوقت.

وتركزت المشاهد التي رصدتها "الخليج 365"، عقب أمطار أمس، على واديي شهدان ورزان وهما من أجمل الأودية وأشهرها في المحافظة الجبلية ويصبان في سد وادي شهدان ويصلان إلى محافظة صبيا، وظهرت في تلك المشاهد استمرار معاناة سكان هروب من غياب جسر شهدان.

وكان عدد من محافظات منطقة جازان قد شهدت، عصر أمس، أمطاراً متوسطة وخفيفة شملت محافظات: الريث وهروب وبيش وأجزاءً من صبيا والعيدابي وغيرها.