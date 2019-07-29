دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper المرور يحذر من الغرامة حال عدم اعطاء أفضلية لوسائل النقل العام على الطرق

حذَّر المرور السعودي، من أن عدم إعطاء أفضلية المرور لوسائل النقل العام على الطرق يعتبر مخالفة عقوبتها الغرامة من 500 إلى 900 ريال.

وأوضح الحساب الرسمي للمرور السعودي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن عدم إعطاء أفضلية لوسائل النقل العام كالقطارات والحافلات وما في حكمها في حال سيرها على المسارات المخصصة لها، يعد مخالفة مرورية وردت عقوبتها في جدول المخالفات رقم (٤)؛ حيث لا تقل الغرامة المالية المقررة عن 500 ريال ولا تزيد على 900 ريال.

ويشمل جدول المخالفات رقم 4 بنظام المرور: «ترك المركبات على الطرق العامة في الأماكن غير المخصصة لها من غير ضرورة، أو عبور المشاة للطرق من غير الأماكن المخصصة لهم، وعدم تقيد المشاة بالإشارات الخاصة بهم، أو التباطؤ في السير على نحو يعرقل الحركة، ووقوف المركبة في أماكن غير مخصصة للوقوف، أو الوقوف في أماكن ذوي الاحتياجات الخاصة من غير هذه الفئة المسموح لها، أو الانشغال بغير الطريق أثناء قيادة المركبة، أو عدم وجود وثيقة تأمين».