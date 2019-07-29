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الأمراء ينعون الأمير بندر بن عبدالعزيز

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دبي - بواسطة محمد فارس © Sabq News قدمت بواسطة

انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير بندر بن عبدالعزيز اليوم الأحد.

أعلن ذلك عدد من الأمراء عبر حساباتهم الرسمية على "تويتر"؛ وسطَّروا عبارات النعي في الأمير الراحل.

"سبق" تقدِّم العزاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، ولأبناء وأحفاد الفقيد، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

{إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُوْن}

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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