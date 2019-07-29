الأمراء ينعون الأمير بندر بن عبدالعزيز

انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير بندر بن عبدالعزيز اليوم الأحد.
أعلن ذلك عدد من الأمراء عبر حساباتهم الرسمية على "تويتر"؛ وسطَّروا عبارات النعي في الأمير الراحل.
"سبق" تقدِّم العزاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد، ولأبناء وأحفاد الفقيد، سائلين المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.
{إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْه رَاجِعُوْن}
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