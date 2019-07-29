دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Ajel Electronic Newspaper أمطار رعدية ورياح مثيرة للغبار على عدة مناطق بالمملكة الإثنين

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الإثنين، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ومرتفعات جازان، عسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.

وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى استمرار نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها والطريق الواصل ما بين محافظة الليث وجازان.

ووفق هيئة الأرصاد، تُسجل «حفر الباطن» أعلى درجات الحرارة تصل إلى 45 درجة، فيما بلغت أدنى درجات الحرارة 19 درجة في «أبها».

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وتوقعت هيئة الأرصاد أن تكون الرياح السطحية على البحر الأحمر، شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج .

وبالنسبة إلى الخليج العربي، فإن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف المتر، وحالة البحر متوسط الموج.

ووفق ما ذكر المركز الإقليمي للتحاليل والتوقعات، التابع للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، فإن القيصومة سجلت أعلى درجة حرارة، اليوم الأحد، بـ47 درجة، تتبعها منطقتا القصيم والرياض بـ46 درجة، ورفحا والدواسر سجلتا 45 درجة.