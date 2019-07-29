السعودية اليوم / مقتل 20 شخصاً في الهجوم على مكتب المرشح لمنصب نائب الرئيس الأفغاني بالعاصمة كابل



كابل 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

قتل 20 شخصا وأصيب 50 آخرون في تفجير انتحاري ومعركة بالأسلحة النارية في مكتب أمر الله صالح المرشح لمنصب نائب الرئيس في العاصمة كابل في الليلة الماضية .

وأوضحت الحكومة الأفغانية في بيان لها اليوم ، أن المرشح صالح لمنصب النائب مع الرئيس أشرف غني أصيب بجروح طفيفة في الهجوم.

وقالت وزارة الداخلية إن القوات الأفغانية قتلت ثلاثة مسلحين اقتحموا مكتب صالح المؤلف من أربعة طوابق بعد أن فجر انتحاري نفسه خلال ساعة الذروة .

وأضاف المتحدث باسم وزارة الداخلية إنه تم إنقاذ 150 مدنيا خلال العملية التي استمرت ست ساعات.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع بعد ساعات فقط من بدء غني وصالح وأكثر من 12 سياسيا أفغانيا حملاتهم الانتخابية التي تستمر شهرين.

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09:22ت م

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