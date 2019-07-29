الارشيف / اخبار السعوديه

حالة الطقس في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة والان مع التفاصيل

توقعت الهيئة العامة للأرصاد في المملكة العربية ، اليوم الإثنين، تموز 29، 2019، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على جازان، عسير، والباحة.

ولفتت، في تقريرها، إلى أن الأمطار تمتد إلى  مرتفعات مكة المكرمة.

 وأوضحت أن نشاط الرياح السطحية سيستمر على الأجزاء الشرقية من مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها والطريق الواصل ما بين محافظة الليث وجازان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر حالة الطقس في المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا