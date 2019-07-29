السعودية | شاهد .. صور نادرة تجمع الأمير الراحل بندر مع والده المؤسس وإخوته الملوك

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الخليج 365 - الرياض- المناطق_الرياض تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا نادرة تجمع الأمير الراحل بندر بن عبدالعزيز، مع والده الملك المؤسس وإخوته الملوك.

وكان الديوان الملكي أعلن وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمس الأحد. وسيصلى على الأمير الراحل بعد صلاة العشاء اليوم بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

يشار إلى أن الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود من مواليد 1341هـ/ 1923م، هو الابن العاشر من أبناء الملك عبدالعزيز آل سعود الذكور، وترتيبه بين إخوته بعد الملك فهد مباشرة، ووالدته هي الأميرة بزة الثني. Advertisements

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