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جامعة طيبة تعلن بدء التسجيل في برنامج الدبلوم العالي للعلوم البيئية
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلنت جامعة طيبة ممثلة بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر بدء التسجيل في برنامج الدبلوم العالي للعلوم البيئية (للرجال فقط – مدفوع) لحملة البكالوريوس بكلية العلوم بالمدينة المنورة، ولمدة عام دراسي، والبرنامج مُصنف من وزارة الخدمة المدنية، وذلك وفقاً لطريقة التسجيل الموضحة أدناه.
مسمى البرنامج:
– برنامج الدبلوم العالي للعلوم البيئية (للرجال فقط – مدفوع).
مدة البرنامج:
– عام دراسي.
شروط عامة:
1- أن يكون المتقدم حاصلاً على شهادة البكالوريوس أو ما يعادلها من داخل المملكة أو خارجها في أحد التخصصات التالية (الكيمياء، الأحياء، علم النبات، علم الحيوان، العلوم الزراعية، وأي تخصص في البيئة).
2- أن يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك.
3- تعبئة نموذج طلب الالتحاق ببرامج العمادة.
4- سداد الرسوم الدراسية المقررة.
5- أن يستوفي أي شروط أخرى تحددها الجامعة.
6- تطبق اللائحة المالية لعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر ولائحة الدراسات العليا في البرامج في حالات الانسحاب أو الاعتذار.
7- استكمال الحدّ الأدنى من الطلاب المحددين للبدء في كل برنامج، وفي حال عدم توفر الحد الأدنى فستعاد الرسوم للمسجلين خلال أسبوع عمل من موعد بدء الدراسة للدبلومات الأخرى.
موعد التسجيل:
– التسجيل متاح الآن وينتهي بتاريخ 1440/12/16هـ.
طريقة التسجيل:
– من خلال الرابط التالي: اضغط هنا
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