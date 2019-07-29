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بدء التدريب المنتهي بالتوظيف بالمعهد العالي التقني للهندسة والبترول
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن المعهد العالي التقني للهندسة والبترول عبر حسابه الرسمي بتويتر عن بدء التقديم في برنامج (تدريب منتهٍ بالتوظيف)، لحملة الثانوية العامة أو الشهادة المتوسطة (الكفاءة)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
التخصصات المتاحة:
– السلامة المهنية.
– اللحام.
– تركيب الأنابيب.
– تركيب السقالات.
المميزات:
1- تدريب منتهي بالتوظيف (المدة من 9 أشهر إلى سنة).
2- راتب شهري 3000 ريال.
3- شهادة مُعتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ومُعتمدة من NCCER الأمريكية.
4- التسجيل في التأمينات الاجتماعية.
5- تأمين طبي للموظف.
الشروط ومتطلبات التسجيل:
1- أن يكون لائقاً صحياً للعمل المهني.
2- اجتياز اختبارات القبول.
3- العمر ما بين 18 إلى 30 سنة.
4- إحضار أصل الشهادة الثانوية أو المتوسطة.
5- حسن السيرة والسلوك.
موعد التقديم:
– التقديم متاح الآن بدءاً من اليوم الاثنين، 29/7/2019، ولمدة أسبوع فقط من تاريخه.
طريقة التقديم:
– سوف يكون وقت الاختبار والمقابلة يومياً على فترتين (الفترة الأولى: من الساعة 8:00 صباحاً إلى الساعة 9:30 صباحاً)، و(الفترة الثانية من الساعة 12:30 مساءً إلى الساعة 2:00 مساءً) من خلال الحضور وفق المتطلبات الموضحة أعلاه إلى مقر المعهد بمدينة الدمام (اضغط هنا للوصول إلى خرائط شركة Google Map).
لمزيد من المعلومات:
علماً بأن سوف يكون وقت الاختبار والمقابله يومياً من الاحد في الفتره ٨ صباحاً الى ٩:٣٠ صباحاً والفتره الثانية ١٢:٣٠ مساءً الى ٢ مساءً يومياً لمدة أسبوع فقط من تاريخ الاعلان ١٤٤٠/١١/٢٥هـ ويتم القبول بناءً على إجتياز الاختبار والمقابلةhttps://t.co/YejpcdaQBe pic.twitter.com/z6dKKvry0j— THIEP Institute (@thiep_sa) July 28, 2019
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