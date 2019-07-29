شكرا لقرائتكم رئيس جيبوتي يعزي الملك سلمان في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-29 رئيس جيبوتي يعزي الملك سلمان في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز متابعات الخليج 365 - واس Advertisements تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء ومواساة من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -. وعبر فخامته عن أحر التعازي وصادق المواساة في وفاة الفقيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.









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