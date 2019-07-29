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2019-07-29 الجيش اليمني يتقدم في محافظة الضالع متابعات الخليج 365 - الرياض حرر الجيش اليمني مواقع جديدة في محافظة الضالع جنوب اليمن بعد مواجهات مع مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وذكر مصدر عسكري يمني للموقع الإلكتروني التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن الجيش فرض سيطرته على منطقتي بيت وليد الهادي، والقهرة شمال مريس بمديرية قعطبة، فيما فرض سيطرة نارية على منطقة يعيس بذات المديرية.

ودكّت مقاتلات تحالف دعم الشرعية في اليمن مواقع لمليشيا الحوثي الإرهابية في منطقة سليم غربي قعطبة ومنطقة الزبيريات، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من المليشيا، وتدمير عربة (BMB) تابعة لهم وسلاح عيار 23، وعربة تابعة للانقلابيين.









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