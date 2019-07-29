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2019-07-29 مقتل وإصابة 15 شخصاً بإطلاق نار في أمريكا متابعات الخليج 365 - متابعة قُتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وجرح 12 آخرين بإطلاق نار في مهرجان لعروض الأطعمة الغذائية بولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس. Advertisements وقال ممثل المجلس البلدي ديون براكو: إن الشرطة ألقت القبض على أحد المشتبه بهم في إطلاق النار، لكنها أشارت إلى ضلوع عدد من المسلحين، لذلك ما تزال تواصل بحثها. ويتضمن المهرجان مواد غذائية ومشروبات وعروضاً فنية حية ومنافسات في مجال الطهي.









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