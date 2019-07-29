متابعة رابط “أبشر” للاستعلام عن مخالفات المرور بالسعودية/ و إمكانية الاعتراض على...

استعلام المخالفات المرورية، يهتم المواطن السعودي بمعرفة المخالفة المرورية المقدرة على سيارته، حيث يحتاجها لتجديد رخصة سير السيارة، وأو عند البيع والشراء، وحرصاً من المملكة على توفير أسهل الوسائل للمواطنين لانهاء خدماتهم دون العناء في التوجه للجهة المعنية بالخدمة، ومن هذا المنطلق قامت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بتوفير خدمة للاستعلام عن المخالفات المرورية عبر موقع أبشر.

تقوم وزارة الداخلية السعودية بأعمال التطوير لمنظومة الإستعلام عن المخالفات وامكانية الاعتراض عليها إلكترونياً، وذلك تسهيلاً على المواطنين بالمملكة العربية السعودية، حيث يقوم المواطن بإتباع الخطوات التالية حتي يتمكن من الإستفادة من الاعتراض على المخالفات المرورية.

خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية

يقوم المعترض بالدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية.

كتابة رقم الهوية والرقم السري.

الضغط على تبويب “خدمة الاعتراض على المخالفات المرورية”.

سيظهر سجل المخالفات الخاص بصاحب السيارة.

يقوم المعترض بتحديد المخالفة المراد تقديم اعتراض عليها.

ستظر بيانات المخالفة.

يقوم المعترض بإرسال طلب الاعتراض.

ويتميز نظام “أبشر” للمخالفات المرورية بتوفير خدمات متنوعة للمركبات ومستخدميها، بخلاف الاستعلام عن المخالفات المرورية مثل ” إضافة مستخدم للمركبة- تجديد رخصة القيادة- تفويض مستخدم فعلي- معرفة مدة صلاحية التأمين على المركبة”.

ومن المعروف أنه لابد من سداد هذه المخالفات لتجديد رخصة السيارة والقيادة، ويتم التعرف وحصر المخالفات عن طريق نظام أبشر التابع لوزارة الداخلية، وذلك برقم اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارة.

أعلن نظام أبشر لمخالفات المرور بالسعودية، عن ضرورة سداد مخالفات المرور الخاصة بالزوجة، كشرط أساسي لتجديد “جواز سفر الزوجة”، وجاء ذلك التوضيح رداً على إستفسار من أحد المواطنين السعوديين عن مصير جواز سفر زوحته في حال وجود مخالفات مرورية عليها.

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“ساهر” لرصد مخالفات المرور، قامت المملكة العربية السعودية بعمل نظام إلكتروني لرصد جميع المخالفات المرورية ويسمي “ساهر”، فهذا النظام يسهل الوصول لمخالفاتك المرورية حين الاستعلام عنها لسدادها، حيث يرصد المخالفة إلكترونياً برقم لوحات السيارة، واستكمالاً لمنظومة التطوير التي تنتهجها المملكة في ضوء رؤية 2030، فقد وفرت نظام “أبشر” وزارة الداخلية للإستعلام عن المخالفات المرورية بكل سهولة ويسر.

وجاءت هذه المنظومة الإلكترونية للكشف عن المخالفات وسدادها وتوفير بعض الخدمات الآخري في الشأن المروري، ضمن رؤية المملكة 2030 للتطوير والتحديث ورفع مستوي الخدمات المقدمة للمواطن السعودي.

كيفية الاستعلام عن المخالفات المرورية 1440

يتم الدخول على رابط “أبشر” برقم الهوية.

اختيار خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية.

كتابة رقم اللوحات الخاصة بالسيارة.

ثم الضغط على استعلام.

البيانات المطلوبة لإجراء الاستعلام عن المخالفات المرورية

رقم هوية القائم بالاستعلام.

رقم السيارة.

رخصة تسيير السيارة.

رصد المخالفات المرورية

تقوم وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية بمتابعة الحالة المرورية بجميع مناطق المملكة، عبر نظام رصد للمخالفات يسمي “ساهر” وهو نظام إلكتروني يرصد جميع المخالفات المرورية على الطرق برصد أرقام لوحات السيارات، ويساهم هذا النظام في التعرف على المخالفات المرصودة للسيارة وقت الاستعلام عن المخالفات على نظام أبشر.

دور نظام “ساهر”