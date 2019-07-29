السعودية اليوم / تعاوني الحوية .. يقدم درسا بعنوان " أشهر الحج فضائلها وأحكامها"



الطائف 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحوية يوم غد درسًا بعنوان " أشهر الحج فضائلها وأحكامها " للشيخ الدكتور هشام بن صالح الزير عقب صلاة المغرب بجامع الوكرة.

ويأتي هذا الدرس ضمن الدروس الدينية والتوعوية والعلمية لعدد من الدعاة وطلبة العلم، لتبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم.

// انتهى //

07:33ت م

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