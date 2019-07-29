

كاليفورنيا 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

قتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص وجرح 12 آخرين بإطلاق نار في مهرجان لعروض الأطعمة الغذائية بولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس.

وقال ممثل المجلس البلدي ديون براكو إن الشرطة ألقت القبض على أحد المشتبه بهم في إطلاق النار ، لكنها أشارت إلى ضلوع عدد من المسلحين ، لذلك ما تزال تواصل بحثها​​​.

ويتضمن المهرجان موادا غذائية ومشروبات وعروضا فنية حية ومنافسات في مجال الطهي.

// انتهى //

07:27ت م

0010





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مقتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص بإطلاق نار في ولاية كاليفورنيا الأمريكية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.