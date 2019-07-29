السعودية اليوم / حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين



الرياض 26 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 29 يوليو 2019 م واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطول الأمطار الرعدية والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق ومرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة، في حين يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة والأجزاء الساحلية منها والطريق الواصل ما بين محافظة الليث وجازان.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.