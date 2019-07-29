وفاة شقيق الملك سلمان || الأمير بندر بن عبد العزيز || عن عمر يناهز 90 عامًا

توفي الأخ الشقيق للملك السعودي سلمان، وهو الابن العاشر للملك المؤسس للبلاد، عن عمر يناهز 90 عامًا ولم يكن الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود ملكًا سياسيًا نشطًا داخل عائلة آل سعود الحاكمة فهو من ابناء الملك عبدالعزيز وكان الابن البكر للملك الراحل عبد العزيز آل سعود وأكدت وكالة الأنباء السعودية الخبر مساء الأحد.

أبناء الأمير بندر بن عبد العزيز يشغلون مناصب مهمة

الأمير فيصل بن بندر هو حاكم الرياض

هو حاكم الرياض الأمير عبد الله بن بندر يرأس الحرس الوطني.

الأمير عبد الله بن بندر هو نائب حاكم مكة المكرمة.

الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز آل سعود كمستشار للملك سلمان.

وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز

أعلن الديوان الملكي في بيان أن الأمير السعودي بندر بن عبد العزيز توفي يوم الأحد وسيتم تقديم صلاة الجنازة بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام في مكة المكرمة يوم الاثنين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

وكان العضو الكبير في العائلة المالكة البالغ من العمر 95 عامًا مريضًا لعدة سنوات والأمير بندر هو شقيق الملك سلمان والد الأمير فيصل حاكم الرياض والأمير عبد الله وزير الحرس الوطني وهو من مواليد عام 1923، فلم يتولى الأمير بندر بن عبد العزيز أي منصب في البلاد بناءً على طلبه.

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة برقية تعزية ومواساة إلى الملك سلمان بمناسبة وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي وأيضاً سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، برقية تعزية مماثلة إلى الملك سلمان.