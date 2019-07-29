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عدن - ياسمين عبدالعظيم - مشهد مهيب من مطار جدة الدولي تم تصويره امس الاحد ..شاهد ما الذي حدث

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو مهيب لحجاج من دولة اندونيسيا لحظة وصولهم مطار جدة الدولي يوم امس. Advertisements ويظهر بالفيديو المتداول الحجاج وهم يؤدون تلبية الحج في المطار ، بشوق وشغف لبيت الله الحرام شاهد الفيديو على الرابط التالي : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2229505833828547&id=100003074564015&fs=1&focus_composer=0

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