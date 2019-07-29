سيارات تيسلا سيمكنها تشغيل نتفلكس ويوتيوب قريباً

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سيتمكن أصحاب سيارات تيسلا قريباً من متابعة أفلامهم ومسلسلاتهم المفضلة من نتفلكس ومقاطع الفيديو الطريفة من قنوات يوتيوب مباشرة من الشاشة الموجودة داخل السيارات.

الشاشة الموجودة داخل سيارات تيسلا ليست فقط لتزويد السائق بالمعلومات اللازمة عن الطريق والسيارة، بل هي أيضاً للترفيه حيث سبق أن كشفت تيسلا عن إمكانية اللعب فيها ضمن معرض الألعاب E3 وستكون هناك ألعاب قوية مثل Fallout Shelter وتيسلا نفسها أطلقت لعبة Cuphead بالإضافة للألعاب الكلاسيكية من جهاز أتاري مثل Tempest, Pole Position, و Missile Command، ولمحبي ألعاب الذكاء سيمكنهم لعب الشطرنج عبر Tesla Arcade.

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الألعاب تعمل فقط إذا كانت السيارة مركونة ويمكن استخدام المقود للتحكم في اللعبة، والآن مع الحصول على الموافقات اللازمة، فإن متابعة الفيديوهات ستكون فقط عندما تكون السيارة متوقفة عن الحركة ومع تجربة مشاهدة سينمائية وصوتيات محيطية، ومستقبلاً إن وافقت السلطات على السيارات ذاتية القيادة بالكامل، فإن تيسلا ستفعل المشاهدة أثناء الحركة أيضاً.

المشكلة الأهم الآن هي أن شاشة سيارة تيسلا لا تدعم HTML5 وهي الصيغة التي تعمل بها كافة مقاطع يوتيوب اليوم، لذا ستحتاج تيسلا لإرسال تحديثات برمجية قبل تفعيل الميزة.

تفعيل الترفيه ضمن السيارة يستهدف بشكل خاص الركاب لا السائق لاسيما إن كان هناك أطفال يمكنهم التسلية بمشاهدة أفلام الكرتون على الشاشة بينما ينتظرون داخل السيارة المتوقفة لعودة السائق من الخارج.

