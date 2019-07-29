آبل قد تطلق جهازي آيباد جديدين هذا العام

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هناك اليوم خمسة أجهزة آيباد متاحة من آبل، وهذه التشكيلة قد تحصل على تحديث من خلال إطلاق جهازي آيباد جديدين.

اليوم هناك آيباد ميني، وآيباد عادي، وآيباد آير الخفيف، وآيباد برو بمواصفات قوية وقياسي 11 و 12.9 بوصة. وبحسب ما تدرجه آبل من طلبات مننتجات في قواعد بيانات حكومية مثل اللجنة الاقتصادية الأوراسية حيث أكدت وجود جهازين يحملان الأسماء الرمزية A2200 و A2232 .

مازالت التوقعات ضعيفة حول ماهية الآيبادين الجديدين، لكن بعض التوقعات تشير إلى أنهما سيكونان بمثابة تحديث آيباد 9.7 بوصة لكن بقياسات أكبر قليلاً وهما 10.2 و 10.5 بوصة ظهرت شائعات حولهما بداية العام الجاري.

من المحتمل أن تطلق آبل الآيبادين الجديدين هذا الخريف وسيعملان بنظام iPadOS 13 تماماً كالأجهزة المتاحة حالياً في السوق، وبهذا سيكون لدى آبل سبعة لوحيات تعمل بنظام تشغيلها الأحدث الذي يقدم تجربة استخدام تبدو وكأنها حاسب محمول قد يدفع البعض الاستغناء عن الحاسب الشخصي خاصة مع المزايا الكثيرة التي حصل عليها مؤخراً.

