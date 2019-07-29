موعد طرح هاتف سامسونج القابل للطي

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بات من المتوقع أن تُصدر شركة سامسونج الكورية العملاقة هاتفها الذكي القابل للطي خلال الأشهر القليلة المقبلة، خاصة بعد أن أتمّت علاج بعض العيوب التي ظهرت فيه.
وحسب موقع “فونز ويكي”، فإن سامسونج كانت تُجهز لعرض الهاتف الذكي في الأسواق العالمية خلال أبريل الماضي بشكل رسمي، بعدما كشفت عنه في فبراير، إلا أن ظهور العديد من العيوب الخاصة بعملية الثني أجل ذلك الطرح.
وتعتزم الشركة الكورية طرح هاتفها الذكي القابل للطي في الأسواق العالمية بشكل رسمي خلال سبتمبر المقبل، وذلك بعد التأكد من سلامته بشكل تام.
يُذكر أن العديد من الشركات العالمية حاولت الدخول بقوة في عملية تصنيع لهواتف مماثلة، إلا أن تلك التجارب لم تستطع الوصول إلى المرحلة النهائية من الإنتاج مثلما فعلت الشركة الكورية العملاقة.
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