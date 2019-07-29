تحديث تطبيق Action Launcher يحصل على المزيد من تخصيص الثيمات وأكثر

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حصل تطبيق اللانشر والغني عن التعريف Action Launcher على تحديث جديد وفّر معه العديد من الإضافات الجديدة.

وبشكل عام أوجد الإصدار الجديد Action Launcher 42 العديد من التغييرات المرئية، حيث حصلت خاصية الثيمات “السمات” على دفعة من هذه التغيّرات.

كذلك يمكن الآن لـ لوحة Google Discover التبديل إلى السمة المظلمة، فضلًا عن وجود تكامل إضافي مع تطبيق ActionDash للرفاهية الرقمية.

حيث الآن وعند استخدام وضع التركيز الخاص بـ ActionDash، ستظهر أيقونات التطبيقات المحظورة باللون الرمادي.

تحديث تطبيق ActionLauncher يحصل على المزيد من تخصيص الثيمات وأكثرmore

والأهم من ذلك، تم تجديد خاصية Quicktheme، التي أصبحت الآن تتكامل بسلاسة مع السمة الحالية.

مما يتيح لك الحصول على بعض عناصر الشاشة الرئيسية التي تتوافق مع الخلفية الخاصة بك وأكثر.

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كما ويمكن للمستخدم الآن، تحديد مظهر خلاصة جوجل بشكل مستقل عن السمة المُفعلة بالتطبيق.

فضلًا عن عرض شريط “Quickbar” أيقونات سوداء عندما يكون الشريط بلون ساطع عالي التباين.

أخيرًا، هذه التغيّرات وأكثر، غير متاحة في الإصدار المجاني من تطبيق آكشن لانشر.

لذلك ستحتاج إلى الترقية للإصدار المدفوع من أجل الاستفادة من جميع ميزات هذا التحديث وأكثر.

تحميل تحديث Action Launcher 42 من هنا.

