عاجل-وفاة الأمير بندر الابن الـ11 للمؤسس

نعى الديوان الملكي أمس، وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز، وسيصلى عليه بعد صلاة العشاء اليوم بالمسجد الحرام.. وفيما يلي نص البيان:

انتقل إلى رحمة الله تعالى هذا اليوم «أمس» الأحد الموافق 25 / 11 / 1440، صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة العشاء ليوم غدٍ «اليوم» الاثنين الموافق 26 / 11 / 1440 بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

الفقيد في سطور

- الميلاد (1341 هـ / 1923م)

- الابن الـ11 من أبناء الملك عبد العزيز آل سعود الذكور

- يأتي ترتيبه بين إخوته بعد الملك فهد بن عبدالعزيز.

- والدته هي الأميرة بزة الثني

- لم يتقلد أي منصب رسمي في الدولة منذ تأسيسها

- يمثله في هيئة البيعة ابنه، الأمير فيصل، أمير منطقة الرياض.

- 14 ديسمبر 2015 عاد الأمير بندر بن عبدالعزيز إلى الرياض بعد رحلة علاجية خارج المملكة

- للأمير بندر ثلاث زوجات هن:

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1- الأميرة وسمية بنت عبد الرحمن بن محمد بن معمر

2- الأميرة منيرة بنت محمد آل مجرور الجبور السبيعي

3- الأميرة العنود بنت مهنا بن عبد الرحمن آل مهنا أبا الخيل

أنجب الأمير بندر بن عبدالعزيز 23 ابنًا وابنة: 13 من الذكور، و10 من الإناث

من أبناء الأمير بندر

1- الأمير فيصل (أمير منطقة الرياض)

2- الأمير خالد (مستشار الملك سلمان بن عبدالعزيز)

3- الأمير تركي (قائد القوات الجوية الملكية السعودية)

4- الأمير عبدالله (وزير الحرس الوطني السعودي)

- تجمع بين الأمير بندر والملك سلمان بن عبدالعزيز علاقة قوية، أساسها الحب والود، فالملك كان يحرص دائمًا على زيارة أخيه الأكبر، الأمير بندر، للاطمئنان على صحته، كما أن الأمير بندر رغم ظروف مرضه، فإنه كثيرًا ما يكون من أوائل الحاضرين لاستقبال الملك سلمان عند عودته إلى أرض المملكة.