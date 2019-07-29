السعودية اليوم / قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 11 فلسطينيا في الضفة الغربية



رام الله 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم 11 فلسطينيا من مناطق مختلفة بالضفة الغربية.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مناطق متفرقة في مدن قلقيلية ونابلس وطولكرم والخليل، واعتقلت المواطنين الأحد عشر بزعم أنهم مطلوبون.

وتأتي هذه الاعتقالات وسط تنديدات دولية وعربية بالجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين في خرق سافر للمعاهدات والاتفاقيات الدولية.

ووفق إحصائيات رسمية صدرت مؤخرا عن هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 5700 معتقل بينهم 230 طفلا، و48 معتقلة، و500 معتقل إداري (معتقلون بلا تهمة)، و1800 مريض بينهم 700 بحاجة لتدخل طبي عاجل.

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