السعودية اليوم / أكثر من 2000 زائر وزائرة لمهرجان الخيمة التسويقية في عيون الجواء



عيون الجواء 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

استقبل مهرجان الخيمة التسويقية "صيفنا أجمل" أمس ، المقام في منتزه الوطن بمحافظة عيون الجواء أكثر من 2000 زائر وزائرة قدموا للاستمتاع بما يقدمه المهرجان من فعاليات عائلية مختلفة.

حيث يضم المهرجان خيمة كبيرة للتسوق وعدد من أركان الأسر المنتجة والمأكولات المتنوعة كما يضم عددًا من المطاعم والمحال المتنوعة وقسم الترفيه وأركان الرسم ، والألعاب إضافة إلى ذلك مسرح للفعاليات والعروض والفقرات الترفيهية والمسابقات والجوائز ، كما يتميز موقع المهرجان بالمسطحات الخضراء والبحيرة المائية ومضمار للمشي وألعاب للأطفال .

و أوضح رئيس بلدية محافظة عيون الجواء نداء الحربي أن المهرجان يهدف إلى إضفاء أجواء من المتعة والترفيه من خلال برامج ومناشط تستهدف الأسرة والطفل ؛ وتنسجم مع العادات والتقاليد ، وتعكس أهمية وجود مثل هذه المهرجانات التي تسهم في شغل أوقات الشباب والشابات وتشغيل الكوادر الوطنية .

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