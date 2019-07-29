أعلن الديوان الملكي السعودي أن الأمير بندر بن عبدالعزيز توفي يوم الأربعاء، مضيفًا أن صلاة الجنازة ستتم بعد صلاة العشاء في المسجد الحرام بمكة المكرمة يوم الخميس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.

ولد الأمير بندر بن عبد العزيز في 5 سبتمبر 1926، وكان من ابناء الملك عبدالعزيز فهو الابن الرابع عشر له وكان مسؤولاً عن مجلس الولاء بتوجيه من الملك عبد الله الراحل في عام 2007 وعيّن الملك عبد العزيز الأمير بندر بن عبدالعزيز نائبًا لوزير الدفاع في عام 1945 ثم وزير الدفاع في عام 1955 لخلافة شقيقه الأمير منصور، الذي كان حينئذ وزيراً للدفاع وتوفي.

وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز في سن التسعين من عمره

وبعد وفاة والده، تم تعيينه نائبا لوزير الإعلام وعمل مع الأمير فهد بن عبد العزيز حتى ترك الأمير فهد منصبه وفي عام 1962، أعيد تعيينه وزيراً للدفاع والطيران وبقي هناك لفترة قصيرة ثم تم تعيينه حاكم مكة.

وكان الملك فهد بن عبد العزيز قد عين الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود مستشارًا، وظل الأمير بندر في هذا المنصب حتى عام 2009 وعندما قرر ترك السياسة والتركيز على حياته الشخصية وأعماله كان يمتلك عدة مشاريع في المملكة، أهمها مجموعة الشعلة القابضة وكان أيضًا رئيس مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية.