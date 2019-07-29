هنا يمكنكم تسجيل الدخول لنظام أبشر برقم الهوية | أبشر مخالفات المرور وخدمات الجوازات السعودية

نظام أبشر هو أحد أهم الأنظمة المتكاملة التي أنشأتها الحكومة السعودية والذي يهدف إلى تقديم العديد من الخدمات الرائعة للمواطنين السعوديين، وحتى الآن اشتمل هذا البرنامج على حوالي 11 مليون مستخدم سعودي، يستمتعون بالخدمات الإلكترونية التي يقدمها إليهم والتي توفر الجهد والوقت، وتجدر الإشارة إلى أن الغرض الرئيسي من هذا النظام هو رفع الأداء الحكومي بالنسبة للخدمات الحكومية التي يتم تقديمها للمواطنين، والآن يمكن لكل السعوديين الاستعلام عن مخالفات المرور عبر موقع أبشر للجوازات، فابقوا معنا فيما يلي.

كيفية تسجيل الدخول في نظام أبشر ” الجوازات السعودية” :

تسجيل الدخول يكون من خلال خطوات بسيطة، فقط قم بفتح الموقع مع كتابة البيانات المطلوبة ومن ضمنها رقم الهاتف والبريد الإلكتروي والاسم .

مع كتابة البيانات المطلوبة ومن ضمنها رقم الهاتف والبريد الإلكتروي والاسم . عقب استكمال الخطوات والبيانات المطلوبة يتم كتابة رقم المرور الظاهر في الشاشة على صفحة التسجيل ومن ثم نضغط على كلمة “التالي” حتى تنجح عمليه تسجيل الدخول على الموقع.

تجدر الإشارة إلى أنه في حالة الفشل في تسجيل الدخول إلى البوابة يجب عليك المحاولة لاحقاً.

خدمات يقدمها “أبشر” خدمات الجوازات السعودي :