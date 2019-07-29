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يدرس مكتب عائلة رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني بيع فنادق فاخرة في لندن وباريس، تُقدَّر قيمتها الإجمالية بنحو 869 مليون دولار، بحسب ما أكدته وكالة "بلومبيرج" الأمريكية.
وقد تم تعيين شركة Eastdil Secured LLC لتقديم المشورة بشأن البيع المحتمل لفندق "حياة رجينسي باريس إيتوال" في باريس، الذي يعد أحد أطول المباني في وسط باريس، ويضم نحو 1000 غرفة، وتملكه شركة مرتبطة برئيس الوزراء القطري السابق، وتقدر قيمته بنحو 500 مليون يورو (557 مليون دولار)، وفقًا لأحد المصادر القريبة من "ابن جاسم".
فيما قال مصدران آخران إنه تم التعاقد مع شركة الوساطة "جونز لانج لاسال" لتقييم عمليات البيع المحتملة لفندقَيْ "سانديرسون" و"سانت مارتينز لين" في لندن، اللذين تبلغ قيمتهما الإجمالية 250 مليون جنيه إسترليني (312 مليون دولار)، وتملكهما شركة أخرى تحت سيطرة "ابن جاسم".
وبحسب مراقبين، فإن "ابن جاسم" يسعى لبيع ممتلكات وعقارات أوروبية خوفًا من الملاحقة القضائية؛ وذلك بعد تورطه في فضيحة تلقي رشوة من بنك "باركليز" البريطاني مقابل دعم القطريين للبنك لإنقاذه من التأميم في خضم الأزمة المالية العالمية عام 2008.
بملايين الدولارات.. "حمد بن جاسم" يستعد للتخلص من فنادقه الفاخرة في لندن وباريس.. لماذا؟ياسر نجدي الخليج 365 2019-07-29
يدرس مكتب عائلة رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني بيع فنادق فاخرة في لندن وباريس، تُقدَّر قيمتها الإجمالية بنحو 869 مليون دولار، بحسب ما أكدته وكالة "بلومبيرج" الأمريكية.
وقد تم تعيين شركة Eastdil Secured LLC لتقديم المشورة بشأن البيع المحتمل لفندق "حياة رجينسي باريس إيتوال" في باريس، الذي يعد أحد أطول المباني في وسط باريس، ويضم نحو 1000 غرفة، وتملكه شركة مرتبطة برئيس الوزراء القطري السابق، وتقدر قيمته بنحو 500 مليون يورو (557 مليون دولار)، وفقًا لأحد المصادر القريبة من "ابن جاسم".
فيما قال مصدران آخران إنه تم التعاقد مع شركة الوساطة "جونز لانج لاسال" لتقييم عمليات البيع المحتملة لفندقَيْ "سانديرسون" و"سانت مارتينز لين" في لندن، اللذين تبلغ قيمتهما الإجمالية 250 مليون جنيه إسترليني (312 مليون دولار)، وتملكهما شركة أخرى تحت سيطرة "ابن جاسم".
وبحسب مراقبين، فإن "ابن جاسم" يسعى لبيع ممتلكات وعقارات أوروبية خوفًا من الملاحقة القضائية؛ وذلك بعد تورطه في فضيحة تلقي رشوة من بنك "باركليز" البريطاني مقابل دعم القطريين للبنك لإنقاذه من التأميم في خضم الأزمة المالية العالمية عام 2008.
29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
01:59 AM
عيَّن شركات مختصة لتقييم عملية البيع المحتملة
يدرس مكتب عائلة رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم آل ثاني بيع فنادق فاخرة في لندن وباريس، تُقدَّر قيمتها الإجمالية بنحو 869 مليون دولار، بحسب ما أكدته وكالة "بلومبيرج" الأمريكية.
وقد تم تعيين شركة Eastdil Secured LLC لتقديم المشورة بشأن البيع المحتمل لفندق "حياة رجينسي باريس إيتوال" في باريس، الذي يعد أحد أطول المباني في وسط باريس، ويضم نحو 1000 غرفة، وتملكه شركة مرتبطة برئيس الوزراء القطري السابق، وتقدر قيمته بنحو 500 مليون يورو (557 مليون دولار)، وفقًا لأحد المصادر القريبة من "ابن جاسم".
فيما قال مصدران آخران إنه تم التعاقد مع شركة الوساطة "جونز لانج لاسال" لتقييم عمليات البيع المحتملة لفندقَيْ "سانديرسون" و"سانت مارتينز لين" في لندن، اللذين تبلغ قيمتهما الإجمالية 250 مليون جنيه إسترليني (312 مليون دولار)، وتملكهما شركة أخرى تحت سيطرة "ابن جاسم".
وبحسب مراقبين، فإن "ابن جاسم" يسعى لبيع ممتلكات وعقارات أوروبية خوفًا من الملاحقة القضائية؛ وذلك بعد تورطه في فضيحة تلقي رشوة من بنك "باركليز" البريطاني مقابل دعم القطريين للبنك لإنقاذه من التأميم في خضم الأزمة المالية العالمية عام 2008.
، بملايين الدولارات.. "حمد بن جاسم" يستعد للتخلص من فنادقه الفاخرة في لندن وباريس.. لماذا؟ ،
المصدر : الخليج 365
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