- 1/2
- 2/2
أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على اختطاف خمس نساء في محافظة البيضاء وسط اليمن.
ونقل موقع "سبتمبر" التابع للجيش اليمني، عن شهود عيان أن عناصر الميليشيا خطفت خمس نساء في أحد حواجز التفتيش بمدينة رداع بعد إنزالهن بالقوة من شاحنات تقل ركابًا قادمة من صنعاء وتم اقتيادهن إلى أماكن مجهولة.
وبحسب الشهود فإن عناصر الميليشيا أجبروا سائق الحافلة على المغادرة، بعد رفضهم إطلاق سراح النساء.
ميليشيا الحوثي الإرهابية تخطف 5 نساء في محافظة البيضاء وسط اليمنوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-07-29
أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على اختطاف خمس نساء في محافظة البيضاء وسط اليمن.
ونقل موقع "سبتمبر" التابع للجيش اليمني، عن شهود عيان أن عناصر الميليشيا خطفت خمس نساء في أحد حواجز التفتيش بمدينة رداع بعد إنزالهن بالقوة من شاحنات تقل ركابًا قادمة من صنعاء وتم اقتيادهن إلى أماكن مجهولة.
وبحسب الشهود فإن عناصر الميليشيا أجبروا سائق الحافلة على المغادرة، بعد رفضهم إطلاق سراح النساء.
29 يوليو 2019 - 26 ذو القعدة 1440
01:45 AM
عناصرها أجبروا سائق الحافلة على المغادرة بعد رفضهم إطلاق سراحهن
أقدمت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، على اختطاف خمس نساء في محافظة البيضاء وسط اليمن.
ونقل موقع "سبتمبر" التابع للجيش اليمني، عن شهود عيان أن عناصر الميليشيا خطفت خمس نساء في أحد حواجز التفتيش بمدينة رداع بعد إنزالهن بالقوة من شاحنات تقل ركابًا قادمة من صنعاء وتم اقتيادهن إلى أماكن مجهولة.
وبحسب الشهود فإن عناصر الميليشيا أجبروا سائق الحافلة على المغادرة، بعد رفضهم إطلاق سراح النساء.
، ميليشيا الحوثي الإرهابية تخطف 5 نساء في محافظة البيضاء وسط اليمن ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه اليمن
كانت هذه تفاصيل خبر ميليشيا الحوثي الإرهابية تخطف 5 نساء في محافظة البيضاء وسط اليمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.