السعودية اليوم / زلزال بقوة 5 درجات يضرب جزيرة كامشاتكا في المحيط الهادئ



بتروبافلوفسك- كامتشاتسكي 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر قبالة الساحل الشرقي لجزيرة كامشاتكا في المحيط الهادئ اليوم​​​.

وقالت هيئة المسح الجيوفيزيائية التابعة لأكاديمية العلوم الروسية في منطقة كامتشاتكا إن الزلزال ضرب خليج كرونوتسكي الليلة ويقع مركزه على بعد حوالي 160 كم شمال شرق بتروبافلوفسك كامتشاتسكي وعلى عمق 52.4 كيلومترًا.

وتقع شبه جزيرة كامتشاتكا فوق حزام النار في المحيط الهادئ، وهي عبارة عن منطقة تمتد على شكل قوس عريض وتشهد نشاطا زلزاليا وبركانيا كبيرا.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

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03:42ت م

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