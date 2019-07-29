السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يتلقى برقية عزاء من الرئيس الجيبوتي في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز



جيبوتي 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – برقية عزاء ومواساة من فخامة الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -.

وعبر فخامته عن أحر التعازي وصادق المواساة في وفاة الفقيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

// انتهى //

02:16ت م

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