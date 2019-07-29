السعودية اليوم / اختتام مهرجان العنب بالقصيم السادس بالصلبية



الصلبية 25 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 28 يوليو 2019 م واس

اختتمت فعاليات مهرجان العنب السادس بالصلبية بالقصيم والذي جاء تحت شعار " عناقيد العنب ثريات الذهب" واستمرت لمدة عشرة أيام على طريق القصيم حائل.

وبيّن رئيس بلدية القوارة المهندس ماجد السالم بأن المهرجان حقق أهدافه التي أقيم من أجلها ومنها تنشيط الحراك الاقتصادي للمنطقة بشكل عام حيث تم زيادة عدد المزارع لتصل لما يقارب 46 مزرعة متخصصة بمنتج العنب، وأتاح فرص العمل للشباب والشابات على حد سواء، مقدمًا شكره لصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم على دعمه اللامحدود وتوجيهاته الدائمة التي من شأنها قطف ثمار العمل ، كما قدم شكره لمحافظ عيون الجواء وأمانة المنطقة على تقديم كافة التسهيلات وإزالة العقبات ليرى المهرجان النور في موقعه الحالي وسط حضور غفير .

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02:16ت م

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