مؤشرات لاستغلال العمالة المنزلية احذرها

2019-07-29

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكدت هيئة حقوق الإنسان، أن هناك مؤشرات لاستغلال العمالة المنزلية، منها إجبار عامل أو عاملة الخدمة المنزلية على عمل يختلف جوهريًّا عن عملهم الأصلي.

Advertisements

وأوضحت حقوق الإنسان أن ضمن مؤشرات استغلال العمالة المنزلية أيضًا، تشغيلهم في أكثر من منزل أو تأجيرهم للعمل لدى الغير، أو تعريضهم للإهانات أو التهديد أو العنف الجسدي.

كما اعتبرت “حقوق الإنسان” عدم دفع الأجر المتفق عليه لعامل أو عاملة الخدمة المنزلية، أو عدم توفير الطعام المناسب، أو نقص وقت الراحة عن تسع ساعات يوميًّا يعتبر من مؤشرات استغلال العمالة المنزلية.

ولفتت الهيئة إلى أن احتجاز جواز السفر والوثائق الرسمية لعامل أو عاملة الخدمة المنزلية، أو عدم معرفتهم بعنوان سكنهم أو بيانات صاحب العمل، يعتبر من مؤشرات استغلال العمالة المنزلية.