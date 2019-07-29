إليكم سعر الذهب في السعودية اليوم الإثنين الموافق 29-07-2019

سعر الذهب في دولة المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين الموافق 29-07-2019، يبحث الكثير من المواطنين في السعودية عن سعر الذهب في المملكة، حيث تعتبر من أبرز المعادن التي يبحث عنها المواطنين بشتى أعمارهم، ومن ابرز أولئك هم المدخرين أو المستثمرين أو الأشخاص المقبلين على الزاوج، ولا يبقى سعر الذهب ثابتاً عند سعر معين، إنما يتغير من حين لاخر، وذلك بفعل سعر الدولار الأمريكي أو فعل سعر برميل النفط او العرض والطب، هذا ويعيش الذهب حالة من عدم الإستقرار طوال أيام الأسبو بين صعود وإنخفاض، وسوف نقوم برصد من خلال موقع نجوم مصرية سعر الذهب في السعودية اليوم .

سعر الذهب في السعودية لهذا اليوم

نرصد لكم من خلال هذه الفقرة جدولاً نوضح فيه أسعار الذهب في دولة المملكة العربية السعودية عند عيار 24 وعيار 21 وعيار 18 وعيار 14 وعيار 11 بالإضافة إلى سعر كيلو الذهب وسعر أوقية الذهب، وسوف نتابع من من خلال موقع نجوم مصرية بشكل دوري كافة اسعار الذهب في دولة المملكة من خلال موقعنا .