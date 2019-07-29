تعرف على موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن

كشف حساب المواطن في دولة المملكة العربية السعودية من خلال حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر عن تقديم موعد إيداع الدفعة الواحد والعشرين لكافة المستفيدين، وذلك بسبب تصادف موعد إيداع الدفعة الـ 21 مع إجازة عيد الأضحي المبارك، حيث جاء ذلك خلال رد حساب خدمة عملاء برنامح المواطن على تساءل أحد المواطنين بخصوص موعد إيداع الدفعة الجديدة، حيث قال أنه سوف يتم إيداع الدفعة الحادية والعشرين يوم الخميس الموافق 8 أغسطس القادم بدلاً من يوم العاشر وفقاً للجدول الزمني المسبقة للبرنامج،هذا وقد كشف الحساب على أن قواعد الإيداع تقضي بتقديم الصرف يوماً واحد فى حال صادف يوم العاشر من الشهر الميلادي يوم جمعة وتأخيرها يوماً واحداً إذا صادف يوم السبت .

شروط الأهلية في حساب المواطن

يجب أن يكون مستقبل الدعم سعودي الجنسية. أن يكون المستفيد مقيم في المملكة العربية السعودية،لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية. يعتمد تحديد قيمة الدعم في المواطن على دخل الأسرة وعدد الأطفال فيها ومتوسط أعمارهم، إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا. يشترط عدم تواجد المستفيد من برنامج الدعم في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون. يجب أن توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة .

التسجيل في حساب المواطن

كشف القائمون على برنامج حساب المواطن على أنه التسجيل مازال مستمر للذين يرغبون في الإستفادة من الدفعة الجديدة من حساب المواطن، ويمكنك زيارة البوابة الإلكترونية للحساب المواطن من خلال الرابط التالي هــــــنــــا، وقد أقرت الوزارة الحساب من اجل مساعدة الأسرة السعودية في ظل إرتفاع الأسعار والسلع والخدمات بعد تطبيق الضريبة المضافة .