فحص قيمة مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي 1440 هـ

تقوم وزارة العمل والتنمية الإجتماعية بعمل العديد من المشاريع والبرامج من اجل مساعدة الأسرة السعودية ذات الدخل المنخفض او التي لا تقدر على تلبية إحتياجاتها الاساسية، ومن ابرز تلك البرامج برنامج مساعدة المقطوعة في الضمان الإجتماعي الذى أقرته وزارة العمل سابقاً والذي يهدف مساعدة الاسر وتحسين المستوى المعيشي والمالي والإقتصادي للأسر، وقد طالب العديد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي من وزارة العمل إيداع الدفعة الجديدة من مستفيدي على قوائم الإنتظار، وذلك من اجل التجهيز لعيد الأضحي المبارك، ويتم إيداع المساعدة المالية في حسابات المستفيدين بشكل مباشر في حال تم إيداع الدفعات من قبل وزارة العمل .

شروط مساعدة المقطوعة

يجب ان لا يقل عمر المتقدم من اجل الحصول على المقطوعة عن 35 عاماً . تمنح مساعدة المقطوعة لأصحاب الجنسية السعودية، أو المرأة السعودية التي تزوجت من مواطن غير سعودي. يجب أن لا يمتلك المتقدم إي سجل تجاري . أن لا يكون راتب المتقدم للحصول على مساعدة المقطوعة أكبر من الحد المانع للصرف الذي أقرته الوزارة . يحصل المتقدم على الدعم بحسب أقدميته في التقديم . 30 ألف ريال سعودي هو أعلى قيمة من الدعم المقدم.

التسجيل للحصول على الدعم من الضمان الإجتماعي