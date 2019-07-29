خادم الحرمين يتلقى برقية عزاء من الرئيس الجيبوتي في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز

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جدة - خالد شويل - واس (جيبوتي) تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء ومواساة من الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -. تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء ومواساة من الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله -. وعبر عن أحر التعازي وصادق المواساة في وفاة الفقيد، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.



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