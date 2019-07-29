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خادم الحرمين يتلقى برقية عزاء من حاكم الفجيرة في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز

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جدة - خالد شويل - واس (الفجيرة)

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - .

وعبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الفقيد ، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى - أيده الله - برقية عزاء مماثلة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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