شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى برقية عزاء من حاكم الفجيرة في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (الفجيرة)

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - .

وعبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الفقيد ، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما تلقى - أيده الله - برقية عزاء مماثلة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.