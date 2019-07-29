خادم الحرمين يتلقى برقية عزاء من حاكم الفجيرة في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز

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جدة - خالد شويل - واس (الفجيرة)تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - .
وعبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة الفقيد ، سائلا المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.
كما تلقى - أيده الله - برقية عزاء مماثلة من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة.
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