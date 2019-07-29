شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى برقية عزاء من الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - واس (أبوظبي) تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - . تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - . وأعرب في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.



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