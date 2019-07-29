شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين يتلقى برقية عزاء من الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - واس (أبوظبي)تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - برقية عزاء من الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود - رحمه الله - .
وأعرب في برقيته عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.
كانت هذه تفاصيل خبر خادم الحرمين يتلقى برقية عزاء من الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.