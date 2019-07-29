شكرا لقرائتكم خبر عن خادم الحرمين وولي العهد يتلقيان برقيات عزاء في بندر بن عبدالعزيز والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (الأحد)، برقيات التعازي في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز، من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، وسلطان عمان قابوس بن سعيد.

كما تلقى الملك سلمان بن عبدالعزيز برقيات عزاء من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، ونائبه رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ورئيس وزراء البحرين الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بالبحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وملك الأردن عبدالله الثاني ابن الحسين. وأعرب القادة عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز، سائلين المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة جميل الصبر وحسن العزاء. فيما تلقى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، برقيتي تعزية ومواساة من رئيس الوزراء بمملكة البحرين وولي عهد مملكة البحرين أعربا فيهما عن خالص تعازيهما ومواساتهما بوفاة الفقيد.