شكرا لقرائتكم خبر عن الديوان الملكي: الصلاة على الفقيد اليوم في المسجد الحرام والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

نعى الديوان الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، الذي انتقل إلى رحمة الله أمس (الأحد).

وأشار الديوان إلى أنه سيصلى على الفقيد بعد صلاة العشاء اليوم (الإثنين) بالمسجد الحرام في مكة المكرمة، سائلا الله أن يتغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، ويسكنه فسيح جناته.

وسيقام العزاء في قصر الأمير بندر بن عبدالعزيز بمدينة الرياض اعتبارًا من بعد صلاة مغرب غد (الثلاثاء) إلى الساعة التاسعة مساءً ولمدة ثلاثة أيام.