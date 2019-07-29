766 معلمة بديلة في نفق «عدم التعيين» بعد شهرين من «المطابقة»

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جدة - خالد شويل - ذكرى السلمي (جدة) مضت 60 يوماً على تسجيل 766 معلمة بديلة رغباتهن المكانية، بناء على قرار وزارة التعليم بمطابقة أوراقهن إلكترونيا، تمهيداً لتعيينهن. إلا أنه لم يحدث أي تغيير؛ لتضاف تلك المدة إلى 5 سنوات قضينها بانتظار التعيين. واستغربت المتحدثة باسم المعلمات البديلات (الدفعة الثالثة) آمال الأحمدي طول الانتظار. ودعت وزارة التعليم إلى إصدار قرار التعيين قبل إجازة عيد الأضحى. وذكرت لـ«الخليج 365» أنهن لا يملكن إجابة واضحة على تأخر إصدار قرار التعيين، على رغم حصولهن على أرقام وظيفية. وتعود معاناة المعلمات البديلات إلى العام 1435هـ. عندما صدر بحقهن أمر ملكي بالتثبيت. وتم تعيين دفعتين، فيما بقيت الدفعة الثالثة بلا تعيين، نظراً لوجود نواقص في الأوراق، أو تأخير في التقديم. وتم الرفع للمقام السامي الذي أصدر أمره بالموافقة على تطبيق ضوابط التثبيت للمعلمات البديلات في 1439/6/25 هـ.

مضت 60 يوماً على تسجيل 766 معلمة بديلة رغباتهن المكانية، بناء على قرار وزارة التعليم بمطابقة أوراقهن إلكترونيا، تمهيداً لتعيينهن. إلا أنه لم يحدث أي تغيير؛ لتضاف تلك المدة إلى 5 سنوات قضينها بانتظار التعيين. واستغربت المتحدثة باسم المعلمات البديلات (الدفعة الثالثة) آمال الأحمدي طول الانتظار. ودعت وزارة التعليم إلى إصدار قرار التعيين قبل إجازة عيد الأضحى. وذكرت لـ«الخليج 365» أنهن لا يملكن إجابة واضحة على تأخر إصدار قرار التعيين، على رغم حصولهن على أرقام وظيفية. وتعود معاناة المعلمات البديلات إلى العام 1435هـ. عندما صدر بحقهن أمر ملكي بالتثبيت. وتم تعيين دفعتين، فيما بقيت الدفعة الثالثة بلا تعيين، نظراً لوجود نواقص في الأوراق، أو تأخير في التقديم. وتم الرفع للمقام السامي الذي أصدر أمره بالموافقة على تطبيق ضوابط التثبيت للمعلمات البديلات في 1439/6/25 هـ.

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