شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: نظام مراقبة إلكتروني للاطمئنان على الحجاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد داوود (جدة)

أطلق وكيل الوزارة للصحة العامة رئيس اللجان التحضيرية للحج الدكتور هاني جوخدار أمس (الأحد) نظام المراقبة الإلكتروني الصحي الشامل في ميناء جدة.

ويهدف البرنامج إلى أتمتة جميع الإجراءات الصحية بمراكز المراقبة الصحية بميناء جدة الإسلامي، وسوف يطلق على 3 مراحل؛ المرحلة الأولى أتمتة الإجراءات الوقائية بقسم التفتيش الصحي للسفن، في حين ستكون المرحلة الثانية أتمتة الإجراءات الوقائية بقسم صحة البيئة وقسم اللوائح الصحية الدولية، أما المرحلة الثالثة فستكون أتمتة الإجراءات العلاجية بمراكز المراقبة الصحية بميناء جدة الإسلامي.

وتأتي زيارة جوخدار لمراكز المراقبة الصحية بميناء جدة الإسلامي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي، استمراراً للجولات التفقدية من قبل القيادات الصحية في الوزارة للوقوف على جاهزية تلك المرافق والمنشآت الصحية، والاطمئنان على تكامل الخدمات الصحية، وأيضاً الاطلاع على سير العمل عن كثب في المواقع التي تقدم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام وتوفير جميع الاحتياجات والمستلزمات الطبية والبشرية لتيسير أداء نسكهم، حيث كثفت الصحة في جدة من استعداداتها، وعززت جاهزية مرافقها، لتوفير الرعاية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام.