شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: ترقية 525 موظفاً وموظفة إلى المرتبتين 9 و10 والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أعلنت وزارة التعليم، أمس (الأحد)، ترقية (525) موظفاً وموظفة إلى المرتبتين التاسعة والعاشرة.

ونصت القرارات على ترقية (342) موظفاً وموظفة من المرتبة الثامنة إلى المرتبة التاسعة، و(183) موظفاً وموظفة من المرتبة التاسعة إلى المرتبة العاشرة.

Advertisements

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي استكمالاً لقرارات ترقية موظفي وموظفات الوزارة من شاغلي المراتب العاشرة فما دون.

وجدد وزير التعليم التأكيد على ضرورة العناية بموظفي الكادر الإداري والعمل على ما يحقق رضاهم الوظيفي، ويسهم في تحفيزهم ويعزز من دورهم في منظومة العمل التعليمي، وتهيئة الفرص لهم لتنمية مهاراتهم الوظيفية والإدارية.

وكانت الوزارة أصدرت الأسبوع الماضي قراراً بترقية (988) موظفاً وموظفة من المرتبة السابعة إلى الثامنة، من أصل (4900) موظف وموظفة ستتم ترقيتهم من جميع المراتب، وستعلن أسماؤهم تباعاً خلال الأسابيع القادمة، ما يتيح الفرصة لترقية الموظفين والموظفات على المراتب من السادسة فما دون.