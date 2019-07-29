شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية لمديري المنافذ: لا تهاون في خدمة الحجاج والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، ما توليه القيادة الرشيدة من جهود لخدمة ضيوف الرحمن منذ عهد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز.
وطالب مديري المنافذ القادمة منها الحجاج في لقائه بهم أمس (الأحد) بديوان الإمارة، استشعار الأمانة تجاه ضيوف الرحمن، موضحا أنهم واجهة المملكة مما يحتم عليهم أن لا يتوانوا عن بذل كل الجهود وفق الإمكانات الكبيرة التي سخرتها الدولة، وتقديم التسهيلات لخدمة الحجاج منذ دخولهم إلى أراضي المملكة وحتى مغادرتهم إلى بلادهم، مشدداً على ضرورة الوقوف الميداني على المواقع والتأكد من خطط السلامة والطوارئ في المنافذ البرية والبحرية والجوية.
كانت هذه تفاصيل خبر أمير الشرقية لمديري المنافذ: لا تهاون في خدمة الحجاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.