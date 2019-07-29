شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية لمديري المنافذ: لا تهاون في خدمة الحجاج والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

أكد أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، ما توليه القيادة الرشيدة من جهود لخدمة ضيوف الرحمن منذ عهد الملك المؤسس الملك عبدالعزيز.

وطالب مديري المنافذ القادمة منها الحجاج في لقائه بهم أمس (الأحد) بديوان الإمارة، استشعار الأمانة تجاه ضيوف الرحمن، موضحا أنهم واجهة المملكة مما يحتم عليهم أن لا يتوانوا عن بذل كل الجهود وفق الإمكانات الكبيرة التي سخرتها الدولة، وتقديم التسهيلات لخدمة الحجاج منذ دخولهم إلى أراضي المملكة وحتى مغادرتهم إلى بلادهم، مشدداً على ضرورة الوقوف الميداني على المواقع والتأكد من خطط السلامة والطوارئ في المنافذ البرية والبحرية والجوية.